"النقل": منح السائحين الأجانب الوافدين لمصر على متن اليخوت السياحية إقامة لمدة 3 شهور

أعلنت وزارة النقل أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء أصدر خلال إجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 17/5/2023 للوزارات المعنية لإتخاذ اللازم حيّال مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر" بدلاً من "30 يوما " وذلك نتيجة لما قد يواجهه مرتادو اليخوت الأجنبية من تقلبات للعوامل الطبيعية أو مواقف طارئة (سوء أحوال جوية – أعطال تمنع اليخت من المغادرة - ...) وعدم القدرة على الإلتزام بالمغادرة باليخت خارج البلاد فى التوقيتات المناسبة لمتطلبات الإبحار الآمن للطاقم والركاب " .

ويأتي ذلك استكمالًَا للجهود المبذولة من قِبل الدولة المصرية لحل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه اليخوت الأجنبية المترددة على الموانيء والمراين السياحية على السواحل المصرية وسعياً لتعظيم سياحة اليخوت الأجنبية لجمهورية مصر العربية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبالتالي تعظيم موارد الدولة.

وأضافت وزارة النقل أنه تنفيذاً لذلك فقد صدر قرار وزارة الداخلية (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية) في هذا الشأن كما قامت وزارة الخارجية بإصدار توجيهات لكافة السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بمنح السائحين الأجانب الوافدين لجمهورية مصر العربية على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلاً من شهر.