بالفنون الشعبية والكورال.. "ثقافة السويس" تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني إقامة العديد من الاحتفاليات الفنية في الذكرى ال 71 لثورة 23 يوليو، حيث أقام قصر ثقافة السويس، احتفالية فنية تضمنت عرضا فنيا لفرقة السويس للفنون الشعبية للأطفال بقيادة إبراهيم غريب، قدمت خلاله الفرقة باقة من الرقصات منها "الهوارين، نوح الحمام، تنورة المولوية، يا بيوت السويس".

كما تغنت فرقة كورال السويس القومي بقيادة المايسترو غريب غندور، بباقة من أجمل الأغاني الطربية والدينية والوطنية منها "تعيشي يا بلدى، إلى رحاب يثرب، كعب الغزال، في يوم وليلة، لسه فاكر، بوابة الحلواني، سهر الليالي، العيون السود.

الفعاليات ينظمها فرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، وضمن برامج إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، في سياق احتفالات قصور الثقافة بعدة احتفالات متزامنة خلال يوليو الحالي وفعاليات المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا".

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