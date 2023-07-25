بوساطة قطرية عمانية.. انفراجة قريبة في ملف الاتفاق النووي الإيراني

أعلنت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران عن احتمال بدء المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، والمتوقفة منذ فترة طويلة، على الرغم من حدوث انفراجة في بعض الملفات المتعلقة بتبادل السجناء والإفراج عن بعض الأموال المجمدة.

من جانبه أكد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، أن بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني مع طهران، مشددًا على أن واشنطن أبلغت طهران بضرورة تهدئة التوتر في العلاقات بين البلدين.

في المقابل أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن كلًا من سلطنة عمان وقطر تحاولان التوسط بين إيران وأمريكا لاستئناف مفاوضات الاتفاق النووي، استنادًا إلى نجاح كلا الدولتين في التوسط لحل بعض الملفات العالقة كالإفراج عن الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية أو الإفراج وتبادل بعض السجناء بين واشنطن وطهران.

يأتي ذلك بعدما أعلنت إيران عن زيارة وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي، إلى طهران، حيث ناقش جهود بلاده للتوسط لعودة المباحثات المتعلقة بالبرنامج النووي والتي توقفت منذ شهر أغسطس من العام الماضي 2022.