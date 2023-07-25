ads
الثلاثاء 25 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 43 قطعة سلاح خلال حملة أمنية بأسيوط

ضبط 43 قطعة سلاح
ضبط 43 قطعة سلاح بحملة امنية بأسيوط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة (مركز شرطة منفلوط).. أسفرت جهودها عن  ضبط 43 قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (14 بندقية آلية –
15 بندقية خرطوش – طبنجة - 13 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (43 متهما " لعدد 31 منهم معلومات جنائية").
كما تم  ضبط 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (6 متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية").
و تنفيذ عدد (631) حكما قضائيا متنوعا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

يأتي ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .
 

قطاع الأمن العام ب مديرية أمن أسيوط