هل يعود فتوح لمركز الظهير الأيسر؟.. أسوريو يحضر مفاجآت في البطولة العربية

يدرس خوان كارلوس أسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إجراء بعد التعديلات على تشكيل الفريق، خلال منافسات البطولة العربية، والتي تنطلق مساء الخميس القادم.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس.

ويدرس أسوريو، إعادة أحمد فتوح، لمركز الظهير الأيسر، بعدما اعتمد عليه خلال المباريات السابقة في مركز وسط الوسط المهاجم، بينما شغل حاتم سكر مركز الظهير الأيسر.

ويأتي فكر أسوريو، في إعادة فتوح لمركزه الأساسي، بعدما أبدى إعجابه بالعائد الجديد حمدي علاء، في وسط الملعب، والذي يجيد أيضًا اللعب بقدمه اليسرى.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوحن - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر.