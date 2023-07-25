برلمانية: مصر قطعت أشواطا كبيرة في مواجهة تغير المناخ

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن التغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير على كافة المجالات في العالم أجمع، خاصة قطاع المياه، مؤكدة أن مصر تسعى إلى وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي.

وأوضحت رشاد، أن الدولة المصرية تعمل على إقامة العديد من المشروعات التي تساهم في التكيف مع تغير المناخ منها حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول وتأهيل المنشآت المائية وتحلية المياه لإنتاج الغذاء وذلك باستخدام تقنيات صديقة للبيئة.

وأكدت النائبة هند رشاد، أن مصر قطعت أشواطا كبيرة في مواجهة تغير المناخ وأرست مقاربة شاملة لمواجهة تداعيات تغير المناخ عبر السياسات الكفيلة لمواجهة التغيرات المناخية.

وأشارت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى إطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه، وذلك لتنفيذ مشروعات على الأرض بالدول الإفريقية للتكيف مع التغيرات المناخية.

وأشادت النائبة هند رشاد، بقيام مصر بتنظيم أسبوع القاهرة السادس للمياه تحت عنوان «العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة» خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2023، بمشاركة عدد كبير من دول العالم.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى تعزيز التعاون بين مصر وعدد من دول العالم لتقديم منح لدراسات الماجستير والدكتوراه للمهندسين والباحثين المصريين للوصول للتدريب وبناء قدرات المتخصصين في مجال المياه، مؤكدة على أن وزارة الري تمتلك قدرات تدريبية متميزة لرفع قدرات العاملين بمجال المياه سواء المصريين أو الأفارقة

الجدير ذكره أن الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري التقى السفير مارك باريتى سفير فرنسا لدى مصر .

وأشار الدكتور سويلم للقائه السابق مع كريستوفر بيشو وزير البيئة الفرنسي على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذى عقد فى نيويورك فى شهر مارس الماضى ، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا فى مجال الموارد المائية .

وناقش الطرفان مجالات التعاون المستقبلية المقترحة فى مجالات (تأهيل الترع بإستخدام تقنيات صديقة للبيئة – الرى الحديث – تأهيل المنشآت المائية – إنشاء وتأهيل محطات الرفع – تحلية المياه لإنتاج الغذاء – حماية الشواطئ).