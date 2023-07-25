"شعيب" يشيد بجهود جامعة مطروح في التنمية والمشاركة المجتمعية لخدمة الأهالي

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، بجهود جامعة مطروح في التنمية والمشاركة المجتمعية لخدمة أهالي مطروح خاصة جهود محو الأمية من خلال كلية التربية بالجامعة.

وجاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الخامسة والستين لمجلس جامعة مطروح، بحضور الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، والدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والحاج أحمد حبون عضو المجلس.

ووجه محافظ مطروح التهنئة لمجلس الجامعة بمناسبة العام الهجري الجديد ١٤٤٥، والاحتفال بالذكرى ٧١ لثورة ٢٣ يوليو المجيدة.

وأشار المحافظ إلى ما تم من احتفالية القوات الجوية وبمشاركة القوات البحرية بمدينة العلمين الجديدة مع ما يدعو إليه بالفخر من عروض فنية ابهرت العالم.

كما أشاد المحافظ بجهود أعمال التنسيق والتطوير بجامعة مطروح والتى تم تفقدها مع استكمال أعمال إنشاء مبانى الجامعة وما تمثله كصرح تعليمى كبير، مؤكدًا على دعم محافظة مطروح وأجهزتها والتعاون والتنسيق مع جامعة مطروح للظهور بالشكل المشرف مع إنهاء أعمال مد كابلات الكهرباء وكذلك الطرق بمدخل الجامعة.

اجتماع مجلس جامعة مطروح

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