بـ"عيادة أسنان وحملات توعوية".. أورام الأقصر يحتفل باليوم العالمي لسرطان الفم

نظم قسم جراحة الأورام بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالمجان بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، عددا من الفعاليات احتفالاً باليوم العالمي لسرطان الفم، من بينها تدشين حملة للتوعية والكشف المبكر عن حالات أورام الفم باللسان.

وتمت فعاليات حملة التوعية والكشف المبكر عن أورام الفم باللسان، تحت رعاية الدكتور هاني حسين، المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، والدكتور أيمن عبدالوهاب، رئيس قسم جراحة الأورام بالمستشفى، وتحت إشراف الدكتور عاصم البراشي استشاري جراحة الأورام بمستشفى شفاء الأورمان والمعهد القومي للأورام، وبمشاركة هبة حرزالله من قسم الخدمة الاجتماعية بالمستشفى.

حملات توعوية

وقال الدكتور عبد الرحمن عصام، نائب المدير التنفيذي لشئون الجراحة والعمليات، إن فعاليات اليوم العالمي لأورام الفم، تم خلالها حملة للتوعية بالمرض بواسطة مجموعة من شباب الأطباء المتميزين بالمستشفى، وتم شرح أسباب الإصابة بأورام الفم وطرق الوقاية منها وكيفية التشخيص المبكر لها، كما تم إجراء فحص عدد كبير من الحالات من المشاركين للكشف المبكر وتعليمهم طرق الفحص والمتابعة، مع توزيع عدد من المطبوعات التي تشرح طرق الوقاية وكيفية الفحص والمتابعة للكشف المبكر عن أورام الفم.

افتتاح عيادة للكشف عن أمراض الفم والأسنان

وفي نفس السياق، كانت إدارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، قد افتتحت عيادة الأسنان وتم من خلالها تقديم خدمات مميزة لصالح المئات من المرضى، حيث أنه قبل تلقى المرضى جرعات العلاج الكيماوي والإشعاعي وغيرها وخلالها، يتم عرضهم على أطباء عيادة الأسنان للتأكد والاطمئنان على حالتهم الصحبة بالفم وتقديم الدعم الطبي اللازم لهم.

وقال الدكتور هاني حسين، المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، إنه ولأول مرة بصعيد مصر قام المستشفى منذ 4 سنوات، بتجهيز عيادة أسنان كاملة بمواصفات وتقنيات بمعايير عالمية حديثة، حيث تكونت عيادة الأسنان بالمستشفى من وحدة أسنان كاملة، وجهاز لأشعة الأسنان، وجهاز حساس تصوير أشعة الأسنان للحصول علي صور رقمية فورية لإضافتها لملفات المرضى، وكاميراIntra Oral Camera.

وأضاف حسين، أنه تم تجهيز تلك العيادة وتوفير كافة المعدات اللازم داخلها بأفضل جودة حول مصر والعالم، بهدف التعامل مع مرضى الأورام بهدف رفع المعاناة عنهم، وتغطية جميع التخصصات الطبية الخاصة بمرضى الأورام، وذلك في إطار أهداف المستشفى لتغطية وتلبية جميع الاحتياجات والخدمات الطبية لمرضي صعيد مصر، ونظراً لعدم تواجد وتوافر عيادات أسنان متخصصة للتعامل مع مرضي الأورام بالصعيد.

وأكد الدكتور هاني حسين، أن صحة الفم والأسنان لها دور كبير في الاستجابة للعلاج من المضاعفات والآفات الفموية التي تصيب المريض نتيجة العلاج المستخدم، وذلك سواء كانت الحالة جراحية أو كيماوية أو إشعاعية، حيث توصي المنظمات الصحية بضرورة أن يخضع مرضى السرطان لفحص شامل للأسنان والأنسجة المحيطة بها والغشاء المبطن للفم قبل وأثناء وبعد العلاج لتحديد وعلاج أي عدوى نشطة، مشدداً على أن وجود عيادة الأسنان بقلب المستشفى كان لزاماً على إدارة المستشفى، وذلك حتى يمكن السيطرة على مثل هذه المضاعفات، وذلك في حال التزم المصاب بالسرطان بالأسلوب الصحيح للعلاج، حيث إن تركها دون العرض على استشاري الأسنان ودعم المريض وتوفير اللازم له قد تترك أثر كبير على حياة المريض.

ومن جانبه، قال محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن إدارة المستشفى حريصة على تنظيم الفعاليات التي تهتم بصحة الأفراد، موضحا أنه تم تكثيف حملات التوعية والكشف المبكر عن حالات أورام الفم باللسان بمختلف قرى ومراكز الأقصر، مشيرا إلى أن الحملات مستمرة بالتنسيق مع العديد من المؤسسات والجمعيات والهيئات وذلك في إطار فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لأورام الفم.

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