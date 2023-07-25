نتائج مباريات خماسي كرة القدم وتنس الطاولة ضمن منافسات دوري الأندية الصغيرة

شهدت، منافسات خماسى كرة القدم ضمن منافسات دورى الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية بكفر الشيخ، تعادل فريقى روينة(1) و روينة (3) بهدفين لكل منهما و فوز فريق روينة (2) على روينة (5) بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، كما فاز روينة ( 6) على روينة (4) بهدفين نظيفين وفوز اللاعب مؤمن صالح بالمركز الأول فى لقاءات تنس الطاولة، ضمن منافسات دوري الأنديـة الصغيرة بكفر الشيخ، الدوري تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن منافسات الدوري يشارك به 64 فريق كرة قدم خماسية و62 لاعبا ولاعبة فى لعبة تنس الطاوله، يستمر حتى أكتوبر بالساحات الشعبية و الرياضية والملاعب المفتوحة، وقد تضمنت شروط الإشتراك ان لا يكون المشارك مسجل بسجلات الاتحاد المصري لكرة القدم أو دوري مراكز الشباب لكرة القدم و يتكون الفريق من 11 عضوا و أما عن لعبة كرة اليد يتكون الفريق من 14 عضوا أن يكون أعضائه من مواليد الأعوام التالية "2007/2008/2009/ 2010 " من عمر 13 حتى 17 سنة، بإشراف إشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية و عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة و متابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية .

وأضاف محروس، أن منافسات تنس الطاولة تلعب بنظام الفردي خروج المغلوب من مره واحده من الجنسين و عن الشروط العامة للفرق المشاركة تتضمن أن يلتزم كل فريق بزى موحد وكذلك اللعب بالحذاء الرياضي المناسب، زمــن المبـاراة تكون 20 دقيقـة علـى شـوطين لكـرة القـدم أما كـرة اليد 30 دقيقه على شوطين و التغيير مفتوح طوال زمن المباراة والفاعليات، تنفيذ كابتن محمد سليمان، كابتن أسامة زيد، كابتن محمد محروس فريق عمل إدارة التنمية الرياضية .

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