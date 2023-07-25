مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات يكرم رئيس جامعة عين شمس

كرم مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، في حفل أقيم بالمركز تعبيرًا عن خالص الشكر والتقدير على الجهود الحثيثة التي بذلها للارتقاء بمستوى العمل في مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات.

وتقدم إسلام حجازي المدير التنفيذي للمركز نيابة عن فريق العمل بالمركز بخالص التحية والتقدير لجهوده، مقدما له درعًا من المركز تثمينا له على توجيهاته بشأن الرفع من مستوى الخدمات المقدمة.

من جانبه أعرب المتيني عن سعادته بهذا التكريم، حاثا على تحقيق المزيد من التقدم والاجتهاد في العمل، مؤكدًا أهمية مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات لكل قطاعات الجامعة وإداراتها، ودوره الهام في التحول نحو الرقمنة.

وحضر الحفل أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، أحمد جلال عميد كلية الزراعة، رشا إسماعيل نائب المدير البوابة الإلكترونية ووكيل كلية الحاسبات والمعلومات ، وهشام الجندي أمين مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب المدير لوحدة البنية التحتية المهندسة إيمان محمود، ومدير قسم التدريب تامر مرسي، ومدير قسم الشؤون الإدارية شريف عبدالفتاح ومدير قسم الشؤون المالية صفاء أبوالسعود ومدير وحدة شمس محمود رمضان، ومدير قسم البحث والاطلاع هيثم محمد.

كما حضر الحفل مدير قسم الاقتباس منى محمود، ومدير قسم المسح الضوئي والتوثيق الإلكتروني صفاء عبد الشافي، ومدير قسم البوابة الإلكترونية إيناس كمال، ومدير العلاقات العامة بالمركز صابرين كامل، ولفيف من المهندسين والموظفين العاملين في مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات.