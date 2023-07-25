ختام المؤتمر الدولي السابع لبحوث وابتكارات طلبة البكالوريوس بالكلية الفنية العسكرية.. صور

نظمت الكلية الفنية العسكرية اليوم العلمى للأنشطة العلمية المختلفة، الذي شمل إعلان نتيجة مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية السابعة للابتكار في الأنظمة غير المأهولة “جائزة الفريق إبراهيم سليم”، وإعلان نتيجة المسابقة الدولية الثالثة للأقمار الصناعية، ومسابقتى “الذكاء الاصطناعى – الأمن السيبرانى”، الذي يتم تنفيذهم للمرة الأولى، كذلك الإعلان عن نتيجة المؤتمر الدولى السابع للبحوث وابتكارات الطلبة بمرحلة البكالوريوس، وذلك بالتزامن مع حصول الكلية الفنية العسكرية على شهادة الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لجميع البرامج الأكاديمية.

وألقى اللواء أ . د إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية، كلمة ترحيبية للحضور، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم كافة الأنشطة العلمية المختلفة من مسابقات ومشاريع وابتكارات بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي وخلق المناخ المناسب لإطلاق إبداعات الطلبة بما يعود بالنفع على مصرنا الحبيبة بمختلف المجالات، كما وجه الشكر والتقدير لكافة الجهات المشاركة بالمسابقات العلمية التى نظمتها الكلية.

وعقب إعلان النتائج تم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى فى مختلف المسابقات، كذلك تكريم عدد من طلبة الجامعات المصرية والكلية الفنية العسكرية المنفذين لمشروعات تخرج متميزة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على ألقاب علمية مرموقة.

كما تم افتتاح المعرض العلمي السنوى والذى عرض من خلاله مشروعات التخرج المتميزة التي تم إنجازها بالتعاون بين الكلية الفنية العسكرية وكليات الهندسة بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى استعراض النشاط البحثي لأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

حضر الفعاليات اللواء أح خالد قناوى مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة، ولفيف من الشخصيات العامة، وقدامى أعضاء هيئة التدريس وخريجى الكلية الفنية العسكرية، وعدد من رؤساء الجامعات، وعمداء كليات الهندسة والمراكز البحثية، وعدد من مسئولى وزارتى التعليم العالى والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفنى وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية والجامعات المصرية، وعدد من الملحقين العسكريين والوفود الأجنبية.