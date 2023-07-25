عرضت فضائية «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «إغلاق الوحدتين 4 و5 من محطة زابوريجيا النووية»، ويكشف التقرير أهمية تلك المحطة، وخطورة التداعيات الكارثية التي قد تنجم عن تعرضها للقصف.

وأضاف التقرير: «وفي أحدث إجراء بخصوص المحطة النووية قالت الإدارة التي عينتها روسيا للمحطة، إن فرق الصيانة وضعت اثنين من مفاعلاتها في حالة إغلاق، مشيرة إلى أنها قررت تحويل الوحدة رقم 5 بالمحطة إلى حالة الإغلاق البارد، وذلك من أجل إجراء فحص فني مقرب لمعدات الوحدة، كما حولت مفاعل محطة الطاقة رقم 4 إلى حالة الإغلاق الساخن من أجل توفير البخار؛ لتلبية احتياجات المحطة الواقعة على خط الجبهة».

وتابع: «وفي تعليقها على تلك التطورات قالت وكالة الطاقة الذرية إن موسكو أبلغتها بتلك الإجراءات، كما أكدت أنه ينبغي وضع واحد من المفاعلات الستة بالمحطة في حالة إعلاق ساخن لإنتاج البخار اللازم للسلامة النووية، بما في ذلك معالجة النفايات المشعة الساخنة».