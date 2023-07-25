بالفيديو.. قصة أول تفشي لحمى الضنك

قال الدكتور محمد أحمد أستاذ الفيروسات في المركز القومي للبحوث، إن مرض حمى الضنك نوع من الفيروسات ظهرت منذ سنوات طويلة ويتكرر ظهورها كل فترة، فقد كان أول تفش لحمى الضنك في عام 1789م في مصر، وبعدها بـ72 سنة ظهر وباء في مصر، ثم حدث تفشى جديد في عام 2015 بديروط في محافظة أسيوط، وفي اليومين الماضيين حدث تفشي للفيروس في قنا.

وأضاف "أحمد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن حمى الضنك مرض فيروسي ينتقل عن طريق نوع من البعوض يكون حاملا للفيروس، وعندما يعض الإنسان فإنه ينقل الفيروس إليه، وتستمر فترة الحضانة لمدة أسبوع ثم تظهر الأعراض.

وتابع، أن الأعراض تبدأ بحمى مثل كل الإصابات الفيروسات ثم آلام وأوجاع في العضلات والعظام، وهذا المرض قد ينتقل إلى الإنسان في صورتين، الأولى متوسط ويشفى فيها الإنسان من أسبوعين إلى 7 أسابيع، والثانية هي الصورة الحادة التي ينتج عنها وفيات ولكن بنسبة ليست كبيرة.