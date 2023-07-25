الجمعية المصرية للعلوم النووية وإدارة ترميم المومياوات تفتتحان ورشة تطبيقات التقنيات النووية والإشعاعية والذكاء الاصطناعي

انطلقت اليوم الثلاثاء، من القاهرة فاعليات ورشة العمل عن تطبيقات التقنيات النووية والإشعاعية والذكاء الاصطناعي في مجال دراسة وتوثيق وترميم المومياوات والبقايا الآدمية والعظمية.

والذي افتتحها الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، الدكتور هشام فؤاد رئيس الهيئة الأسبق ورئيس الجمعية المصرية للعلوم النووية، والدكتورة منال عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم بوزارة السياحة والأثار وستستمر الورشة على مدار ثلاثة أيام.

وتستهدف ورشة العمل المتخصصين بوزارة الآثارخاصة المرممين فى مجال المومياوات والبقايا الآدمية، وكذلك الباحثين في مجالات ترميم وحفظ الأثار من كليات الأثار بالجامعات المصرية.

وتشمل ورشة العمل مجموعة من المحاضرات عن الذكاء الاصطناعى واستخداماته في مجالات حفظ وترميم الأثار، الأنثروبولوجيا الفيزيقية، حفظ المومياوات، استعراض الطرق والتقنيات النووية المستخدمة في مجال حفظ وصيانة وترميم الأثا، توثيق البقايا الأدمية في المواقع الأثرية، التقنيات الحديثة غير الإتلافية لفحص وتحليل المومياوات، التلف الميكروبيولوجي في الأثار، تقنيات الإشعاع للتعرف على أصول المواد ومكوناتها وكذلك تقدير عمر الأثار، استخدام أشعة إكس فى التحليل العناصرى، وكذلك التركيب البنائى للمواد، وكذلك استخدام جهاز مطياف الكتلة ذى البلازما المستحثة فى التحليل العناصرى والنظائرى للمواد.

وقد صرح الدكتور عمرو الحاج - رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية إلى أهمية هذه الورشة والتي تدعم التعاون بين هيئة الطاقة الذرية ووزارة السياحة والأثار في مجالات حفظ وصيانة وترميم الأثار.

وأكد ضرورة البدء في تطبيق هذه التكنولوجيات الحديثة في مجال حفظ وترميم الآثار المصرية خاصة المومياوات.