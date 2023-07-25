جمال عبد الحميد يؤازر الزمالك قبل مواجهة الاتحاد المنستيري

حرص جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في السعودية على التواجد فى مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب عكاظ من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل مباراة الاتحاد المنستيري المقبلة في البطولة العربية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباريات البطولة العربية التي ستنطلق يوم 27 يوليو الجاري في السعودية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس.