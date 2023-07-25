ولع إيلون ماسك بالحرف X سبب تغيير شعار تويتر

قام الملياردير الأميركي إيلون ماسك، بتغيير موقع التدوين المصغر "تويتر"، الاثنين، اسمه وصورته على الحساب الرسمي من "العصفور الأزرق الشهير" إلى الحرف X، وأصبحت صورة حساب تويتر الرسمي على المنصة نفسها عبارة عن الحرف X المكتوب بالحرف الأبيض والخلفية السوداء، ووضع ماسك الشعار الجديد على حسابه الرسمي.

ويرى بعض الخبراء في مجال التحول الرقمي وأمن المعلومات أن الشعار الجديد لتويتر له علاقة بعشق إيلون ماسك بحرف X، حيث إنه يظهر دائما في الشركات المملوكة له وأيضا في أسماء أبنائه، معتبرا أن قرار ماسك قد يكون متسرعا، لارتباط المستخدمين بالشكل والشعار القديم.

وبحسب"سكاي نيوز"، يقول خبراء التحول الرقمي وأمن المعلومات : "يبدو أن الشعار الجديد لتطبيق التواصل الاجتماعي تويتر يأتي في إطار هوس إيلون ماسك بالحرف X، وهو مايظهر على النحو التالي:-

1) غير ماسك اسم شركة تويتر إلى x corp، وذلك بعد شرائه للشركة في أكتوبر الماضي.

2) لديه شركة تعمل في مجال الفضاء باسم "سبايس إكس" SapceX.

3) لديه شركة أخرى تحمل الاسم "إكس تسلا" TeslaX.

4) لديه أيضا ابن يسمى " إكس أيه إي أيه 12" XAEA 12.