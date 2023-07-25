مران الزمالك.. "أوسوريو" يعقد جلسة مع جهازه المعاون استعدادًا للاتحاد المنستيري

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع معاونيه مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد قبل بداية الفقرة التكتيكية بمران اليوم الثلاثاء.

وشرح خلال الجلسة البرنامج الذي سينفذه الجهاز الفني مع اللاعبين خلال مران اليوم استعدادا لمباراة الاتحاد المنستيري المقبلة المقبلة في البطولة العربية.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر.