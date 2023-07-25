برعاية الأمم المتحدة.. بدء إفراغ خزان "صافر" من حمولته النفطية

بدأت، اليوم، عملية إفراغ الخزان النفطي "صافر" قبالة السواحل اليمنية، بعد أن كشفت تقارير أممية عن تهالك حالة الخزان الذي يحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام، حيث اشترت هيئة الأمم المتحدة السفينة البديلة "نوتيكا" والتي ستستقبل النفط من صافر إليها قبيل قطر "صافر" وسحبها خارج المياه اليمنية.

جاء ذلك الإجراء بعدما أعلن وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، أن السفينة "نوتيكا" وصلت إلى ميناء الحديدة، وأنها تستعد وطاقمها لتفريغ حولة النفط من خزان صافر، بعد أن أكدت تقارير السلامة عدم قابلية الخزان للتواجد في المياة اليمنية، بسبب تهالكه.

ومن المقرر أن يتم نقل أكثر من مليون برميل من النفط هي حمولة خزان صافر، إلى السفينة الجديدة "نوتيكا"، والتي اشترتها هيئة الأمم المتحدة، لنقل حمولة خزان صافر إليها خوفًا من حدوث تسريب نفطي في المياة اليمنية.

ومن المقرر أن تستغرق عملية نقل حمولة النفط من خزان صافر إلى السفينة الجديدة حوالي 19 يومًا، كما تقدر قيمة عملية النقل وإخراج الخزان المتهالك من المياه بحوالي 148 مليون دولار.