ads
الثلاثاء 25 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السجن 5 سنوات لتاجر هيروين في الزيتون

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء،  عاطل بالسجن 5 سنوات؛ في اتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور سيارة شرطة فى شارع جسر السويس بمنطقة الزيتون لتفقد الحالة الأمنية، حيث تم مشاهدة المتهم عقب رؤيته للقوة الأمنية حاول الهرب فتم مطاردته والقبض عليه.

وبتفتيشه عثر بحوزته علبة سجائر وبداخلها 20 لفافة من مخدر الهيروين، تم القبض على المتهم واحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الإتجار فى المخدرات، وإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.

السجن خمس سنوات لتاجر هيروين في الزيتون إتجار في المخدرات القبض علي المتهم محكمة جنايات القاهرة