الطاقة الذرية: ورشة عمل عن الاتجاهات الحديثة لإدارة المواد الخطرة

أعلنت هيئة الطاقة الذرية أنه في إطار مشروع التعاون بين هيئة الطاقة الذرية وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا (STDF) والأكاديمية الصينية للعلوم، ينظم مركز المعامل الحارة بهيئة الطاقة الذرية المصرية ومعهد الجيولوجيا والجيوفيزياء بالأكاديمية الصينية للعلوم ورشة عمل عن الاتجاهات الحديثة لإدارة المواد الخطرة باستخدام مواد جيوبوليمرية صديقة للبيئة.

وافتتح الورشة الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية و الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، والدكتور عماد محمد برعي رئيس مركز المعامل الحارة والدكتور يانهوي دونج أستاذ الهندسة الجيولوجية بمعهد الجيولوجيا والجيوفيزياء بالأكاديمية الصينية للعلوم (عن طريق الفيديو كونفرانس) والباحث الرئيسي من الجانب الصيني، وبحضور الأستاذة الدكتورة نادية هلال رئيس المركز القومي لبحوث الأمان النووي والإشعاعي والدكتور إيهاب الغريب أمين عام الهيئة والدكتور محمد راغب النجار- أستاذ الكيمياء الإشعاعية بالهيئة والباحث الرئيسي للمشروع.

ويهدف مشروع التعاون بين الهيئة والأكاديمية الصينية للعلوم إلى دراسة استخدام مواد جيوبوليمرية صديقة للبيئة ومتعددة الأغراض لمعالجة المتدفقات السائلة للنفايات المشعة والصناعية، بالإضافة إلى تصليد المركزات الناتجة عن عمليات المعالجة لتلك المتدفقات.

ويشارك في ورشة العمل مجموعة من العلماء المتميزين من المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع ومركز المعامل الحارة ومركز البحوث النووية بهيئة الطاقة الذرية، بالإضافة إلى الجامعة المصرية اليابانية وكلية علوم عين شمس والمركز القومي للبحوث ووزارة البيئة جامعة الإسكندرية وهيئة التنمية الصناعية، كما يشارك من الجانب الصيني عبر منصات التواصل الدكتور يانهوي دونج أستاذ الهندسة الجيولوجية بمعهد الجيولوجيا والجيوفيزياء بالأكاديمية الصينية للعلوم، الدكتور جيانفينج شينج من معهد بكين لبحوث جيولوجيا اليورانيوم بالمؤسسة الوطنية النووية الصيني.

وصرح الدكتور محمد راغب النجار، أستاذ الكيمياء الإشعاعية بالهيئة والباحث الرئيسي للمشروع بأن الورشة تناقش الموضوعات الآتية: قانون إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية له، الأطر القانونية للتعاملات البيئية في إطار اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم، خواص المواد الجيوبوليمرية صديقة البيئة، الاتجاهات الحديثة في مجالات إدارة المخلفات المشعة، إدارة المخلفات المشعة المتكاملة، إعادة تدوير الرصاص وعملية استخدام بودرة الرصاص لانتاج مواد لمقاوم الإشعاع، مستقبل استخدام المواد الجيوبوليمرية في التعامل مع المخلفات المشعة عالية الإشعاع، دراسة مدى كفاءة تشغيل عبوات المواد المشعة، استخدام المواد الجيوبوليمرية في معالجة تلوث المياه.

وصرح الدكتور عمرو الحاج - رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية بأهمية هذه الورشة والتي تدعم التعاون بين العلماء المصريين والعلماء الصينيين، وأن الهيئة تدعم الباحثين لديها في المشاركة في مثل هذه المشروعات من خلال التعاون الدولي لتبادل ونقل الخبرات والتعرف على المجالات التكنولوجية الحديثة.

وصرح الأستاذ الدكتور عماد برعي رئيس مركز المعامل الحارة، بأن هذه الورشة تأتي لتدعم التعاون بين الجانبين المصري والصيني وكذلك الجهات البحثية المتخصصة خاصة في مجال إدارة والتعامل مع المخلفات الخطرة باستخدام المواد الجيوبوليمرية صديقة البيئة.

كما صرح الأستاذ الدكتور يانهوي دونج أستاذ الهندسة الجيولوجية بالأكاديمية الصينية للعلوم، والتي تعبر أكبر الجهات العلمية بالصين ويسعدها التعاون مع هيئة الطاقة الذرية في مجالات الورشة وكذلك التعامل مع المخلفات الصناعية الخطرة والمشعة وقد دعا المشاركين في المشروع لزيارة الصين للتعرف على مجالات البحوث الحديثة ولرسم مشروعات مشتركة للتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية.

وفي كلمة الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي أشاد بالتعاون مع الجانب الصيني في هذا المجال كما أن الهيئة تسعى للتعاون المشترك في المجالات الأخرى.

وقد صرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن هذه الورشة تؤكد أهمية التعاون الدولي مع الجانب الصيني لفتح آفاق جديدة في مجالات البحوث الحديثة للباحثين والعلماء من الجانبين وتأكيدا لعمق العلاقات بين مصر والصين.