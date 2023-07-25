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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

صرخة إعجاب تتسبب فى تمزق بالرئة لشاب صينى بعد ترحيبه بفرقته المفضلة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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تعرض شاب صيني يبلغ من العمر 19 عاما لثقب بالرئة بسبب شدة صراخه إعجابا بفرقته الموسيقية المفضلة .

وكان قد أصيب الشاب بحالة تعرف عالميا باسم استرواح الصدر .

واسترواح الصدر هو انخماص الرئة. وتظهر حالة استرواح الصدر عندما يتسرب الهواء إلى المساحة بين الرئة وجدار الصدر وضغط هذا الهواء على الناحية الخارجية للرئةو ما يعرضها للانقباض والانهيار.

قد يكون استرواح الصدر انقباضا كاملاً للرئة أو انقباضًا لجزء فقط منها.

ويمكن أن ينتج استرواح الصدر عن إصابة حادة أو مخترقة في الصدر أو بعض الإجراءات الطبية أو تلف ناتج عن مرض كامن في الرئة وتشمل الأعراض عادة ألما مفاجئا في الصدر وضيقا في التنفس وقد يكون انخماص الرئة في بعض الحالات مرضا مهددا للحياة.

وعادة ما يشمل علاج استرواح الصدر إدخال إبرة أو أنبوبا صدريا بين الضلوع لتفريغ الهواء الزائد إلا أن استرواح الصدر البسيط قد يزول تلقائيا.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن الشاب كان يصرخ بحماس خلال أداء الفرقة عندما شعر فجأة بألم حاد في صدره وبدأ يعاني من صعوبة في التنفس ثم أغمي عليه.

وتم نقل الشاب إلى المستشفى حيث خلص الأطباء إلى أنه أصيب بتمزق في إحدى رئتيه وتمكن الأطباء من إزالة الهواء الزائد وتخفيف الضغط على رئته المنهارة.

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