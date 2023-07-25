إحالة عدد من العاملين المقصرين في عملهم بالشرقية للتحقيق

طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم سامح بدوي مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام بتشكيل عدد من اللجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية بمراكز أبوكبير وفاقوس والصالحية الجديدة لمتابعة الانضباط الإداري وسير انتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجئ على المنشآت الصحية المختلفة لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أشار سامح بدوى مدير إدارة المراجعة الداخلية و الحوكمة بالديوان العام إلى أن اللجان المشكلة أسفر مرورها داخل مراكز أبو كبير وفاقوس والصالحية الجديدة على عدم تواجد ٩ من العاملين بمقر وحدة الشيخ زريق الصحية التابعة للإدارة الصحية بمركز أبو كبير وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

وعدم تواجد ١٥ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بأكياد البحرية التابعة للإدارة الصحية بمركز فاقوس وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

كما تبين عدم حضور ٧ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بالعزازى القديمة التابعة للإدارة الصحية بالصالحية الجديدة وتبين عدم تواجد ٥ وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

وقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير فى تقديم الخدمات للمواطنين.