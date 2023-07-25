أداء قوي لشيكابالا وزيزو بمران الزمالك استعدادا للاتحاد المنستيري

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمه فنية قوية بطول الملعب خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عكاظ استعدادا للقاء الاتحاد المنستيري المقبل في البطولة العربية .

وشارك خلال التقسيمة الفنية جميع لاعبي الفريق الأبيض بما فيهم محمد عواد ومحمد صبحي حارسا المرمى.

وشهدت التقسيمة تألق الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو " استعدادا لمباريات البطولة العربية المقبلة .

وتابع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني التقسيمة من خارج الخطوط وحرص على توجيه تعليماته لبعض لاعبي الفريقين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباريات البطولة العربية التي ستنطلق يوم 27 يوليو الجاري في السعودية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس.