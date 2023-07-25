تدريبات تكتيكية للاعبي الزمالك استعدادا للبطولة العربية

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عكاظ، وشمل تدريبات تكتيكية فنية خاصة قادها الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني استعدادا للقاء اتحاد المنستيري المقبل في البطولة العربية.

وقام المدير الفني بتحفيظ اللاعبين بعض الجمل الفنية استعدادا للمباريات المقبلة، واستمرت هذه الفقرة لمدة نصف ساعة تقريبا.

كما شارك محمد نديم حارس مرمى الزمالك الشاب فى الجزء الثاني من التقسيمة الفنية التي أقيمت في مران اليوم على ملعب عكاظ بدلا من محمد صبحى الذي شارك كلاعب في الناحية اليمنى مع الفريق الذي يقوده أحمد سيد "زيزو"، استعدادا للقاء الاتحاد المنستيري المقبل في البطولة العربية .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباريات البطولة العربية التي ستنطلق يوم 27 يوليو الجاري في السعودية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس.

