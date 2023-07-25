تدريبات خاصة لحراس الزمالك استعدادًا للبطولة العربية

خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم تدريبات بدنية خاصة قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء استعدادا لمباراة الاتحاد المنستيري المقبلة في البطولة العربية.

و توجه ثلاثي حراسة المرمى بصحبة محمد عبد المنصف مدرب الحراس إلى ملعب عكاظ قبل الفريق بنصف ساعه وفقا لتعليمات الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لخوض الحصة البدنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباريات البطولة العربية التي ستنطلق يوم 27 يوليو الجاري في السعودية.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر السعودي يوم 3 أغسطس.