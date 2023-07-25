بعد غد.. القمة الروسية الأفريقية تناقش ملفات القضايا الإقليمية والدولية

يبحث قادة وزعماء الدول الإفريقية مع روسيا في القمة الثانية للمنتدى الاقتصادي والإنساني لروسيا – إفريقيا التي تعقد بعد غد الخميس تحت عنوان " روسيا وإفريقيا: توحيد الجهود من أجل السلام والتقدم والمستقبل " في مدينة سانت بطرسبرج، تعزيز التعاون الروسي – الأفريقي الشامل وملفات القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وذكر تقرير لسفارة روسيا بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أن التبادل التجاري بين روسيا والدول الإفريقية بلغ نحو 18 مليار دولار عام 2019، بينما تبلغ تجارة موسكو مع مصر ستة مليارات دولار أي 40 في المائة من إجمالي التجارة مع القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن روسيا صدرت 5ر11 مليون طن من الحبوب إلى إفريقيا عام 2022؛ وقد تم تسليم ما يقرب من 10 ملايين أخرى في النصف الأول من عام 2023 وذلك بالرغم من العقوبات.

وأوضح التقرير أن الشركات الروسية تولي اهتماما كبيرا بالعمل بشكل أكثر نشاطًا في إفريقيا في مجال التكنولوجيا الفائقة والاستكشاف الجيولوجي، خاصة في مجالي الوقود والطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية، والصناعات الكيميائية، وهندسة التعدين والنقل، والزراعة وصيد الأسماك، مؤكدا أن التغييرات التي تحدث في العالم تتطلب البحث عن حلول تتعلق بإنشاء سلاسل نقل وسلاسل لوجستية جديدة، وتشكيل نظام نقدي ومالي، وآليات تسويات متبادلة آمنة وخالية من التأثيرات الخارجية غير المواتية.

ولفت التقرير إلى أنه هناك أكثر من 35 ألف طالب أفريقي يدرسون في الجامعات والمعاهد الروسية وقد حصل أكثر من ستة آلاف طالب على منح حكومية من موسكو.

وأفاد بأن ممثلين عن 54 دولة أفريقية شاركوا في القمة الروسية -الإفريقية الأولى التي عقدت في مدينة سوتشي عام 2019، من بينهم 45 رئيس دولة و109 وزراء خارجية أفارقة، ونائبة رئيس ليبيريا جويل هوارد تايلور ونائب رئيس بوروندي جوزيف بوتوري، فضلا عن 1100 رجل أعمال دولي و1400 رجل أعمال روسي وأكثر من 1900 مشارك من الوفود الأجنبية الرسمية وأكثر من 300 من أعضاء الوفد الروسي، وقام نحو 800 إعلامي يمثلون 43 دولة أجنبية بتغطية القمة الأولي من بينهم 500 من روسيا.

وأضاف التقرير أنه تم التوقيع على 92 اتفاقية وعقدًا ومذكرة تفاهم خلال القمة الأولى بقيمة بلغت نحو تريليون روبل وذلك بخلاف مذكرة التفاهم بين حكومة روسيا الاتحادية والاتحاد الأفريقي، حول المبادئ الأساسية للعلاقات والتعاون في القمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسي الاقتصادية والاتحاد الإفريقي حول التعاون الاقتصادي، وكذلك اتفاقية بين شركة لوك أويل الروسية ووزارة المناجم والمحروقات في غينيا الاستوائية ومذكرة تعاون بين السكك الحديدية الروسية ووزارة النقل بجمهورية الكونغو الديمقراطية ومذكرة تعاون بين السكك الحديدية الروسية ووزارة النقل الفيدرالية بجمهورية نيجيريا الاتحادية.