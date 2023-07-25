ads
الثلاثاء 25 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مصطفى بدرة: تصحيح الأوضاع الاجتماعية ضمن أهم استراتيجيات الرئيس

مصطفى بدرة
مصطفى بدرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، إنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم البلاد، وقد وضع من ضمن استراتيجياته تصحيح الأوضاع الاجتماعية من خلال برامج حماية الأسر خاصة الأكثر احتياجا، موضحا أن برامج الإصلاح الاقتصادى من ضمن أهدافها ألا يكون لها آثار سلبية على الطبقات الفقيرة.

وأضاف مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الدولة وضعت عددا من برامج الحماية الاجتماعية لحماية الطبقات الفقيرة خاصة ذو الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث أولى الرئيس السيسى اهتماما كبيرا بمبادرة الانتظار للعلاج على نفقة الدولة.

وتابع مصطفى بدرة، أن الرئيس اهتم بمبادرة إقامة "سكن كريم" بالمناطق العشوائية والأكثر تضررا، والقضاء على فيروس سى، بالإضافة لعدد من المبادرات الصحية والتى ترجمت على أرض الواقع، كما أطلق مبادرة التأمين على العمالة المؤقتة، وتصحيح مستوى الدخل عن طريق زيادة المعاشات، والدعم العينى والنقدى.

السيسي اصحاب الامراض المزمنة الاحتياجات الخاصة الاصلاح الاقتصادي الامراض المزمنة