الاتحاد السكندري يبدأ الإعداد للموسم الجديد أول أغسطس

أبدي طارق العشري ،المدير الفني الجديد لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري ،سعادته البالغة ،بتوليه منصب المدير الفني خلال الموسم .

وقال «العشري »في تصريحات خاصة عقب إعلان أتفاقه مع إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي :«طموحي مالوش حدود ،واحلم بمنافسة الكبار في الدوري ».

وجه «العشري »الشكر لـ إدارة نادي الاتحاد السكندري علي اختياره في منصب المدير الفني لفريق الكرة ،معبراً على حد قوله «تدريب الاتحاد السكندري كان أمنية عندي وربنا حققها ».

وواصل: "عقدت جلسة مع مصيلحي رئيس النادي، وأكدت أن الهدف هو الارتقاء بمستوى الفريق وتحسين الطموحات، وتقديم نتائج تليق بالاتحاد السكندري وعلى الصعيد الفني والمستوى أيضا".

وأضاف العشري: "الاتحاد يحتاج لبعض التنظيم والحماس لاحتلال مركز متميز، وسأحاول عمل شخصية جديدة لنادي الاتحاد، ولم أتحدث مع النادي في أي رواتب أو مستحقات".

وأتم العشري تصريحاته: "لدي طموح وحماس، وليس لدي وكيل، وكيلي الوحيد هو ربنا، وواثق أني سأقدم شيء مختلف مع زعيم الثغر".

يعاون طارق العشري،في مهمته مع الاتحاد السكندري الجهاز الأتي :

محمود عطا مدرب عام ،احمد العشري مدرب، ايمن بسيوني مدرب حراس مرمى، عبد الحليم كامل مخطط احمال ،

وسوف يعقد المدير الفني جلسة غدا مع لجنة الكرة بنادي الاتحاد السكندري يتم خلالها الإعلان الجهاز الإداري والطبي ويتم بحث هل يتم إضافة مدرب رابع من أبناء النادي أيضا او الإكتفاء بالجهاز المعاون الحالي فقط.

وفي السياق ذاته ،عملت البوابة نيوز من مصادرها داخل النادى السكندري ،إنطلاق بداية فترة الإعداد للموسم الجديد ،أول أغسطس المقبل .

كما طلب طارق العشري ،من إدارة نادي الاتحاد السكندري ، تقريرًا مفصلًا عن جميع اللاعبين …