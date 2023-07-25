جامعة سوهاج تطرح تقاوى بصل معتمدة للمزارعين

بدأت كلية الزراعة بجامعة سوهاج بطرح تقاوى بصل معتمدة جيزه ٦ محسن للبيع لمزارعي الإقليم، والتي تتميز بأنها محسن عالى الانتاجية وذو صفات ممتازة فى التخزين، إلي جانب تحمل درجات الحرارة العالية، والتغلب على آثار التغيرات المناخية فى ظل إرتفاع درجات الحرارة بمحافظات الصعيد. صرح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال ان إنتاج تقاوي البصل صنف جيزة ٦ محسن يتم من خلال وحدة إنتاج التقاوى المعتمدة بكلية الزراعة بالجامعة بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية - وزارة الزراعة -لإنتاج و توزيع التقاوى المتميزة وعالية الإنتاجية بهدف تقليل الاستيراد والمحافظة على العملة الاجنبية.

وأوضح الدكتور خلف همام عميد الكلية بأن صنف جيزة ٦ محسن هو أحد أصناف البصل المستنبطة في مركز البحوث الزراعية خصيصاً لمنطقة الصعيد، و الصنف ذو مواصفات تصديرية عالية من حيث صلابة القشرة الخارجية و عددها الكبير ، مما يؤدي إلى تحسين المظهر الخارجي للابصال و رفع قدرتها التخزينية و التي تمتد لفترة اكثر من ٩ شهور، مضيفاً بأن التقاوى معروضة للبيع بمنفذ كلية الزراعة بالمقر القديم للجامعة بمدينة ناصر ، وايضا بمقر مزرعة كلية الزراعة بحى الكوثر.

وأشار الدكتور سيد جبريل المشرف العلمى على مزرعة إنتاج الخصر وإنتاج التقاوى الي ان هناك إقبال كبير من الأسواق العالمية على الصنف جيزة ٦ محسن، و الذي يتمثل في تصدير كميات كبيره منه سنوياً، موضحاً ان وحدة إنتاج التقاوي بكلية الزراعة جامعة سوهاج قد نجحت في تجربة إنتاج تقاوي البصل جيزة ٦ محسن، مما يشجع على إنتاج المزيد من تقاوي الخضر و المحاصيل في المستقبل، خاصة وان الكلية تمتلك ثلاث مزارع بعيدة نسبياً عن مزارع الأهالي مما يسهل عملية إنتاج اكثر من صنف من المحاصيل خلطية التلقيح مثل البصل في وحدة إنتاج التقاوي.