الحر ده محتاج إيه.. شوف الناس قالت إيه؟| شاهد

رصدت عدسة البوابة نيوز؛ آراء الجمهور حول موجة الطقس الحار التي تضرب البلاد؛ تزامنًا مع ارتفاع نسبة الرطوبة. وجاء رصد آراء الجمهور عبر سؤال فُكاهي: «الحر ده محتاج ايه؟».

وتعدد إجابات المواطنين والتي كانت بطريقة الدُعابة والفكاة، فكانت ما بين «الحر ده محتاج تكييف» و«الحر ده محتاج نوم» وغيرها من الإجابات.

يذكر أن خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ توقعوا بأن طقس اليوم الثلاثاء شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء و جنوب البلاد والسواحل الشمالية الشرقية وحار رطب على السواحل الشمالية الغربية وطقس مائل للحرارة رطب ليلا علي كافة الانحاء.

وأوضحت الأرصاد انه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجة البحري من 80 الى 90% للعظمى والصغرى من 35 الى 50%.