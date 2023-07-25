رئيس جامعة بنها يسلم شهادات مبادرة تأهيل الشباب لسوق العمل (صور)

شهد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها حفل تسليم شهادات مبادرة تأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل، ومبادرة عشرة آلاف ريادي طلابي جامعي والتي تقام لأول مرة بالجامعات المصرية بالتعاون بين مركز الموهوبين والمبدعين بجامعة بنها، ومكتبة مصر العامة الرئيسية.

وقال الدكتور جمال سوسة، إن هذه المبادرات تهدف إلى بناء قدرات الشباب بالجامعة حيث تعتبر خطوة فعلية تؤهلهم إلى ريادة الأعمال فهو يعتبر برنامج فريد يهدف إلى بناء القدرات في مجال الإبداع وريادة الأعمال، ويستهدف طلاب الجامعة في تخصصات مختلفة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات هي فرصة للطامحين في أن يكونوا رواد أعمال في المستقبل، كما أن المبادرات تقدم العديد من برامج تعليم ريادة الأعمال والابتكار من أجل بناء قدرات الشباب ومساعدتهم على خلق أفكار لهم متطورة تتماشى مع فكر ريادة الأعمال، وخلق ثقافة محلية قائمة على الابتكار والإبداع.

ومن جانبه قال الدكتور تامر سمير إن مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعة أعلن عن هذه المبادرات للطلاب بالجامعة وتقدم 98 طالب وطالبة حيث تم عمل اختبارات لهم اجتازوا منهم 55 طالب الاختبارات وجرى تسليمهم الشهادات.

تسليم الشهادات

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