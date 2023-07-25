منافس الزمالك.. مدرب الاتحاد المنستيري يعلن رحيله قبل انطلاق البطولة العربية

أعلن النجم الساحلي، بطل الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم تعاقده مع عماد بن يونس كمدرب للفريق الأول، بعد رحيله عن صفوف فريق الاتحاد المنستيري، قبل أيام من انطلاق منافسات البطولة العربية.

وكتب النجم الساحلي على حسابه في تويتر "عماد بن يونس المدرب الأول لأكابر كرة القدم، بمساعدة سيف غزال ومحمد علي نفخة".

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">عماد بن يونس المدرب الأول لأكابر كرة القدم ، بمساعدة سيف غزال و محمد علي نفخة 🔴⚪ <a href="https://t.co/hkdpsbwwuo">pic.twitter.com/hkdpsbwwuo</a></p>— Etoile Sportive Du Sahel🇹🇳النجم الرياضي الساحلي (@ESduSahel) <a href="https://twitter.com/ESduSahel/status/1683688925670375426?ref_src=twsrc%5Etfw">July 25, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ويقع الاتحاد المنستيري، في المجموعة الثالثة بالبطولة العربية، بجانب الزمالك، والشباب والنصر السعوديين، ويفتتح الفريق التونسي، مبارياته في البطولة، مساء الجمعة المقبل بمواجهة الزمالك.

وأكد المدرب في تصريحات نقلتها صحيفة «المغرب» التونسية، أن سبب رحيه عن الفريق هو تجاهل رئيس النادي في أكثر من مناسبة، فضلا عن عدم منحه مستحقاته المالية، ما جعله يشعر بأنّه غير مرغوب به داخل الفريق.