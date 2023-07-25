اهم الخطوات لتتفادى الشيخوخة المبكرة

كلنا سنصل يوما ما إلى مرحلة الشيخوخة ولكن الشيخوخة المبكرة تحدث بصورة أسرع من المعدل الطبيعي والأسباب وراء ذلك تتصل بأسلوب الحياة والبيئة المحيطة.

وأبرز علامة الشيخوخة المبكرة تظهر على الجلد مثل التجاعيد على الوجه والبقع العمرية وجفاف لون البشرة وتلاشيه بحسب موقع عيادة "كليفلاند" الطبية، والتى أوضحت ان التعرض المكثف لأشعة الشمس والأشعة الفوق بنفسجية يسبب هذا الأمر العديد من مشكلات الجلد وتعمل الأشعة فوق البنفسجية وأشعة الشمس على إحداث شيخوخة الجلد بشكل أسرع من الوضع الطبيعي وهما مسؤولان عن 90 في المئة من التغييرات المرئية على الجلد.

ويأتي الضوء العالي الطاقة من الشمس والأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية والأشعة تحت الحمراء غير مرئية ونشعر بها على صورة حرارة.

بالإضافة إلى التدخين والسموم الموجودة في النيكوتين تحدث تغييرات كبيرة في خلايا جسكم وتدمر الكولاجين والألياف المرنة في جلدك بما يؤدي إلى ترهل الجلد وظهور التجاعيد والأكل غير الصحي.

وجدت دراسات أن الحمية الغذائية الغارقة في السكر أو الكربوهيدرات المكررة تسبب الشيخوخة المبكرة في حين أن الحمية المليئة بالخضار والفاكهة تمنع التغييرات المبكرة في الجلد.

والتى تتمثل فى الاتى الكحول الإدمان و الكحول يمكن أن يجفف الجلد ويدمره بمرور الوقت بما يقود إلى الشيخوخة المبكرة والنوم غير الكافي يجعل الخلايا تشيخ بسرعة أكبر والضغوط النفسية عندما تكون متوترأ والذى يعمل الدماغ على ضخ مادة الكورتيزول وهو هرمون خاص بالقلق يمنع إنتاج مادتين مهمتين لنضارة الجلد وهما الكولاجين سينثيز هيالورونان.

ما يمكنك فعله من أجل وقف أو منع الشيخوخة المبكرة هو:

- تجنب أشعة الشمس و استخدام واقي الشمس حتى لو خططت للسير في الظل.

- ابتعد عن مصادر الطاقة فوق البنفسجية أو تقلل من التعرض لها.

- التوقف عن التدخين في أقرب وقت ممكن.

- ممارس التمارين الرياضية و تنشّط الدورة الدموية وتعزز نظام المناعة، وهو ما يعزز ما يعرف بالشيخوخة الصحية والتى تساعد على التخفيف من حدة التوتر.