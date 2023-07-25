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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الرئيس السيسي يجتمع مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وصرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.

وفى سياق آخر، اجتمع  الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود الجارية لتطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم، وعملية الربط داخل وبين الجهات والهيئات القضائية، وذلك في إطار تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم لتحقيق سرعة الأداء خلال النظر في القضايا.

الرئيس عبدالفتاح السيسي محمود توفيق وزير الداخلية السيسي