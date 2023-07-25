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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

وفاة طفلين في حريق شقة سكنية ببولاق الدكرور

ارشيفية
ارشيفية
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فتحت نيابة جنوب الجيزة تحقيقاتها في واقعة مصرع طفلين إثر اندلاع حريق داخل شقة سكنية بحي بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

وانتقلت النيابة لمكان الواقعة، وانتدبت خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق وفحص آثاره، وتحديد سبب اندلاعه.

كما استمعت لعدد من شهود العيان في الواقعة، وصرحت بدفن جثمان الطفلين بعد توقيع الصفة التشريحية لهما.

وكان قد لقى طفلان مصرعهما بسبب اندلاع حريق داخل شقة سكنية في منطقة بولاق الدكرور، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه ونتج عنه وفاة طفلين وتم نقلهما إلى المستشفي، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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