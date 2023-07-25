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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ شمال سيناء يصل بورسعيد لحضور حفل تخريج الممرضات الجدد.. بالصور

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يصل بورسعيد لحضور حفل تخريج الممرضات الجدد
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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء،  بديوان عام المحافظة،على هامش حضور حفل تخريج ممرضات محافظة شمال سيناء.

ورحب محافظ بورسعيد، بزيارة محافظ شمال سيناء، مستعرضا عددا من أوجه التنمية التي شهدتها بورسعيد مؤخرا، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بجعل بورسعيد قاطرة التنمية، وإقامة كبرى المشروعات التنموية والخدمية على أرضها، لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتوجه محافظ شمال سيناء بالشكر لمحافظ بورسعيد، على حسن الاستقبال، مؤكدا أهمية التعاون الكبير بين محافظتي شمال سيناء و بورسعيد في عدد من الملفات، مثنيًا على التطور غير المسبوق الذي جرى على أرض بورسعيد في وقت قياسي.

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