اليوم انطلاق المؤتمر الصحفي للمعرض الدولي "مصر للمياه والصرف الصحي والبنية التحتية - الاقتصاد الأزرق"

تنظم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ومجموعة أكسبوتيك العالمية مؤتمرا صحفيا، اليوم الثلاثاء، لإطلاق النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر الدولي "مصر للمياه والصرف الصحي والبنية التحتية - الاقتصاد الأزرق"، والتي تُنظمها مجموعة أكسبوتيك العالمية المنظم الرسمى لأجنحة الحكومة الألمانية بالخارج بالشراكة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك خلال الفترة من 1-3 أكتوبر 2023 في مركز مصر الدولي للمعارض بالتجمع الخامس بالقاهرة.

ويشارك في المؤتمر الصحفي العديد من المنظمات الوطنية والدولية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: السفارة الألمانية في القاهرة، GIZ، الشراكة الألمانية للمياه (GWP)، شراكة إعادة التدوير الألمانية (GRP)، BVWM، والهيئة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وممثلى الهيئات والمنظمات والمحلية العاملة فى مجال المياه والصرف الصحى وتحلية المياه وإدارة المخلفات فى جمهورية مصر العربية.

هذا ويأتي تنظيم هذا المؤتمر والمعرض الدولي في إطار التوجيهات والرؤية العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. ويعدان منصة حيوية لتبادل الخبرات وعرض أحدث التقنيات المبتكرة في مجالات معالجة مياه الشرب، ومياه الصرف الصحي، وإعادة تدوير المخلفات، والطاقة النظيفة، وتحلية المياه، خاصة مع مشاركة شركات أوروبية متخصصة في قطاعات المياه وإدارة المخلفات، كما ستشارك أكثر من 40 شركة ألمانية بدعم من وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية لتشجيعهم على الاستثمار في جمهورية مصر العربية. ومن المنتظر أن يشارك في الحدث أكثر من 2000 زائر من جنسيات مختلفة وأساتذة ذوو سمعة دولية متميزة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية المياه وإعادة تدوير النفايات من البلدان الأجنبية والمنطقة العربية.