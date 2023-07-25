متحدث الصحة لـ"البوابة نيوز": مؤتمر صحفي ضمن الأعمال التحضيرية لمؤتمر "السكان والصحة والتنمية"

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن عقد مؤتمر صحفي نهاية الشهر الجاري، ضمن الأعمال التحضرية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المزمع عقده في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "عبدالغفار"، في تصريح خاص لـ“البوابة نيوز”، إن المؤتمر العالمي يأتي كتجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية وتأكيد على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافي.

وكشف "عبدالغفار" أنه في هذا السياق تستعد وزارة الصحة والسكان لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة والسكان 2023-2030، والاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030 خلال فعاليات المؤتمر.