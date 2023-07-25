ads
الثلاثاء 25 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

متحدث الصحة لـ"البوابة نيوز": مؤتمر صحفي ضمن الأعمال التحضيرية لمؤتمر "السكان والصحة والتنمية"

د حسام عبدالغفار
د حسام عبدالغفار متحدث وزارة الصحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن عقد مؤتمر صحفي نهاية الشهر الجاري، ضمن الأعمال التحضرية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المزمع عقده في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "عبدالغفار"، في تصريح خاص لـ“البوابة نيوز”، إن المؤتمر العالمي يأتي كتجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية وتأكيد على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافي.

وكشف "عبدالغفار" أنه في هذا السياق تستعد وزارة الصحة والسكان لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة والسكان 2023-2030، والاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030 خلال فعاليات المؤتمر.

الاستفادة القصوى الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الرئيس عبد الفتاح السيسي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية