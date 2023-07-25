أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء،25 يوليو 2023، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو : 30.8357 جنيه للشراء، مقابل 30.9586 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو : سجل 34.1937 جنيه للشراء، مقابل 34.3362 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو : 39.5622 جنيه للشراء، مقبل 39.7322 جنيه للبيع.

أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 35.6400 جنيه للشراء، مقابل 35.7985 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو : 21.8522 جنيه للشراء، مقابل 21.9440 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصينى نحو 4.2873 جنيه للشراء، مقابل 4.3055 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي نحو : 8.2213 جنيه للشراء، مقابل 8.2545 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو : 100.4584 جنيه للشراء، 100.8915 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى نحو : 8.3948 جنيه للشراء ، مقابل 8.4289 جنيه للبيع.

كما سجل سعر دينار البحرين نحو : 81.7923 جنيه للشراء ، مقابل 82.1378 جنيه للبيع.

وسجل ريال عماني نحو 80.0865 جنيه للشراء، مقابل 80.4161 جنيه للبيع.

وسجل ريال قطري نحو 8.4586 جنيه للشراء، مقابل 8.5051 جنيه للبيع.

وسجل دينار أردني نحو 43.4918 جنيه للشراء، مقابل 43.6959 جنيه للبيع.