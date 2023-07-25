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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الحماية المدنية التونسية: تعثر إطفاء حرائق طبرقة بسبب نشاط الرياح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن العميد معز تريعة، الناطق الرسمي باسم الديوان الوطني للحماية المدنية التونسي، تعثُّر إطفاء الحرائق في منطقة عين الصبح التابعة لمدينة طبرقة في ولاية جندوبة، في ظل عامل الريح الذي يسهم في توسُّع رقعة النيران، مشيرًا إلى استمرار تلقي تعزيزات من عدة ولايات.

وأفاد العميد معز تريعة –في تصريحات تليفزيونية الإثنين– بأنه قد تمت السيطرة على حريق غابة ملولة، بمساعدة الجيش الوطني وإدارة الغابات، حيث يُجرى حاليًا تبريد ومتابعة رقعة الحريق، تفاديًا لإمكانية تأجُّج النيران مجددًا.

كانت وزارة التجهيز والإسكان التونسية قد جهزت الآليات المادية والبشرية اللازمة لإخماد الحرائق المندلعة بجبل ملّولة في مدينة طبرقة، منها آلة كاسحة لفتح الطرق الغابية الوعرة لتمكين شاحنات الإطفاء من الوصول إلى مواقع الحريق والتصدي لامتداد الحريق للمساكن المجاورة.

تونس الحماية المدنية التونسية إخماد حرائق الغابات