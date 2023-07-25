وزير الخارجية البرازيلي: حل النزاع بين روسيا وأوكرانيا يتطلب جهود العديد من البلدان

قال وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، في مقابلة مع صحيفة "كونجرسو إم فوكو"، إن حل النزاع بين روسيا وأوكرانيا يتطلب جهود العديد من البلدان، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وأشار فييرا إلى أن البرازيل لا تسعى للوساطة بين البلدين، مؤكدا بالقول: "لسنا مرشحين لدور الوسيط".

وفي الوقت نفسه، قال الدبلوماسي إن البرازيل مستعدة لدعم أي جهود للسلام، لكن الأمر يتطلب جهودا جماعية من عدة دول.

وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن العالم بدأ يتعب من الصراع الأوكراني، كما حذرت السلطات البرازيلية من مخاطر التصعيد بسبب نقل الولايات المتحدة لذخائر عنقودية إلى كييف.