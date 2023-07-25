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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيراميدز يعلن التقدم بشكوى ضد الشحات في النيابة العامة

صلح الشحات مع الشيبي
صلح الشحات مع الشيبي
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أكد المستشار القانوني لنادي بيراميدز، الأستاذ الدكتور أحمد وشاحي أن ما بدر من اللاعب حسين الشحات على مرأى ومسمع الملايين من المصريين والعرب لا يشكل فقط مخالفة صارخة لقواعد ولوائح الانضباط والقيم والأخلاق المعمول بها من قبل الاتحاد المصري والدولي لكرة القدم،  بل يشكل أيضا جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي بمصر، وبدون التطرق إلى المساس بالمقدسات الدينية فهذا حديث آخر.

يؤكد الدكتور أحمد وشاحي أن ما حدث هو من قبيل جرائم الضرب والسب والقذف والإهانة أثناء النشاط الرياضي، بالإضافة إلى جرائم استخدام العنف والقوة ضد اللاعبين أثناء النشاط الرياضي. وبناء عليه، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق اللاعب محمد الشيبي ونادي بيراميدز إف سي أمام اللجان الانضباطية لدى الاتحاد المصري لكرة القدم وأمام النيابة العامة المصرية.

كما أكد الدكتور أحمد وشاحي المحامى بالنقض على ثقة مجلس إدارة نادي بيراميدز إف سي الكاملة بأن التحقيقات أمام الاتحاد المصري لكرة القدم وأمام النيابة العامة والقضاء المصري ستنصف المجني عليه وتعاقب من أساء إلى الدين وخالف القانون وأساء إلى ناديه وبلده مصر.

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