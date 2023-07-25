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الثلاثاء 25 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت
بورصة الكويت
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أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الإثنين، على انخفاض مؤشرها العام 77.49 نقطة ليبلغ مستوى 7248.47 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.06 في المئة، وسط تداول 215.8 مليون سهم عبر 12306 صفقات نقدية بقيمة 48.2 مليون دينار "نحو 147 مليون دولار".

 كما تراجع مؤشر السوق الرئيس 48.89 نقطة ليبلغ مستوى 5587.93 نقطة بنسبة بلغت 0.87 في المئة من خلال تداول 69.2 مليون سهم عبر 3365 صفقة نقدية بقيمة 7.5 ملايين دينار.

 وانخفض مؤشر السوق الأول 90.11 نقطة ليبلغ مستوى 8068.4 نقطة بنسبة 1.10 في المئة من خلال تداول 146.5 مليون سهم عبر 8941 صفقة بقيمة 40.7 مليون دينار.

 وهبط (مؤشر رئيسي 50) 55.92 نقطة ليبلغ مستوى 5534.02 نقطة بنسبة واحد في المئة من خلال تداول 55.3 مليون سهم عبر 2748 صفقة نقدية بقيمة 6.9 ملايين دينار.

بورصة الكويت انخفاض الأسهم المتداولة