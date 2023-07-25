بورصة الكويت تغلق على انخفاض

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الإثنين، على انخفاض مؤشرها العام 77.49 نقطة ليبلغ مستوى 7248.47 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.06 في المئة، وسط تداول 215.8 مليون سهم عبر 12306 صفقات نقدية بقيمة 48.2 مليون دينار "نحو 147 مليون دولار".

كما تراجع مؤشر السوق الرئيس 48.89 نقطة ليبلغ مستوى 5587.93 نقطة بنسبة بلغت 0.87 في المئة من خلال تداول 69.2 مليون سهم عبر 3365 صفقة نقدية بقيمة 7.5 ملايين دينار.

وانخفض مؤشر السوق الأول 90.11 نقطة ليبلغ مستوى 8068.4 نقطة بنسبة 1.10 في المئة من خلال تداول 146.5 مليون سهم عبر 8941 صفقة بقيمة 40.7 مليون دينار.

وهبط (مؤشر رئيسي 50) 55.92 نقطة ليبلغ مستوى 5534.02 نقطة بنسبة واحد في المئة من خلال تداول 55.3 مليون سهم عبر 2748 صفقة نقدية بقيمة 6.9 ملايين دينار.