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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تقارير تونسية: علي معلول يرحل عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

على معلول لاعب الأهلي
على معلول لاعب الأهلي
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فجرت تقارير صحفية تونسية اليوم الثلاثاء مفاجأة من العيار الثقيل، حول مصير النجم التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال موقع "فووت 24" ، أن علي معلول قرر مغادرة النادي الأهلي رسميا خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد مسيرة امتدت إلى 7 سنوات كاملة.

وكشفت مصادر لموقع فووت24، أن على معلول يملك عروضا من أندية سعودية وقطرية ترغب في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري لكن يبقى الدوري السعودي الوجهة الأقرب للاعب الدولي التونسي.

وحقق على معلول إنجازات كثيرة مع الأهلي حيث توج بـ 17 لقبا مع القلعة الحمراء أبرزها دوري أبطال إفريقيا في 3 مناسبات إضافة إلى الدوري المصري 5 مرات والسوبر الإفريقي في مناسبتين.

التونسي علي معلول النادي الاهلي رحيل على معلول