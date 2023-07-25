تقارير تونسية: علي معلول يرحل عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

فجرت تقارير صحفية تونسية اليوم الثلاثاء مفاجأة من العيار الثقيل، حول مصير النجم التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال موقع "فووت 24" ، أن علي معلول قرر مغادرة النادي الأهلي رسميا خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد مسيرة امتدت إلى 7 سنوات كاملة.

وكشفت مصادر لموقع فووت24، أن على معلول يملك عروضا من أندية سعودية وقطرية ترغب في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري لكن يبقى الدوري السعودي الوجهة الأقرب للاعب الدولي التونسي.

وحقق على معلول إنجازات كثيرة مع الأهلي حيث توج بـ 17 لقبا مع القلعة الحمراء أبرزها دوري أبطال إفريقيا في 3 مناسبات إضافة إلى الدوري المصري 5 مرات والسوبر الإفريقي في مناسبتين.