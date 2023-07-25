بورصة المغرب تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة المغربية أمس الإثنين، على انخفاض في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.32 %، عند 11.755,83 نقطة

وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.43 % ليستقر عند 953,36 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.27 % بمجموع 882,77 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.6 % بمجموع 10.844,48 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 107 ملايين درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 608 مليارات درهم مغربي.