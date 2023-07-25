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الثلاثاء 25 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة المغرب تغلق على انخفاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلقت البورصة المغربية أمس الإثنين، على انخفاض في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.32 %، عند 11.755,83 نقطة

 وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.43 % ليستقر عند 953,36 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.27 % بمجموع 882,77 نقطة.

 وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.6 % بمجموع 10.844,48 نقطة.

 وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 107 ملايين درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 608 مليارات درهم مغربي.

بورصة المغرب انخفاض الأسهم المتداولة