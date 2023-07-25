درجات الحرارة تقلص أعمال شركات الطيران الأمريكية

قلصت عدد من شركات الطيران الأمريكية أعمالها في الولايات المتأثرة من درجات الحرارة شديدة الارتفاع، ودفعتها لتقليل ما تملأ طائراتها به من وقود، وما تسمح به من متاع المسافرين، كما اضطرت للسفر بعدد أقل من السعة الكاملة للركاب، من أجل ضمان أمن وراحة المسافرين.

ورأت أن عمال منحدرات المطار ومناولي الأمتعة، وغيرهم ممن يعملون في الخارج يحصلون على فترات راحة أكثر وأطول، وإمدادات مياه إضافية، كما سمح لهم بالوصول إلى المناطق المظللة أو التي يوجد بها تكييف هواء، ومناشف التبريد".

ويأتي ذلك في الوقت الذي احتفظت فيه درجات الحرارة بارتفاعها في العديد من الولايات الأمريكية، وتوقع خبراء الطقس أن تستمر خلال هذا الأسبوع على ارتفاعها في معظم أنحاء جنوب غرب الولايات المتحدة، وبالإضافة إلى مدينة لاس فيجاس التي ارتفعت فيها درجة الحرارة إلى 116 درجة فهرنهايت (47 درجة مئوية) في 16 يوليو، وصلت فينيكس، في ولاية أريزونا، إلى 119 (أكثر من 48 درجة مئوية) في 19 و20 يوليو.