وكالة الأمن الصحية البريطانية تحذر من ظهور أمراض جديدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة

حذرت رئيسة وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة جيني هاريز، من تأثير ارتفاع درجات الحرارة على ظهور الأمراض الجديدة في بريطانيا، مشيرةً إلى أن التقدم في العلوم الوراثية قد يمكن من اكتشاف هذه الأمراض مبكرًا.

وقالت هاريز، المعيّنة في عام 2021 رئيسة تنفيذية أولى لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) - الوكالة التي تم إنشاؤها بعد وباء كورونا -، إن التغيرات المناخية التي تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأمطار الغزيرة والمستنقعات، تؤدي إلى تغييرات في الحياة البرية، ومن ثم تشكل تهديدات صحية أكبر.

وتطرقت هاريز أيضًا إلى حالات حمى الضنك التي ينقلها البعوض والتي بدأت تظهر في فرنسا، مضيفةً أن مثل هذه الحالات قد تظهر في المملكة المتحدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت أن بلادها قد تصبح واحدة من الدول الرائدة في مجال العلوم الوراثية ومراقبة الأمراض، وذلك من خلال الاعتماد على النهج المعروف باسم "metagenomics"، وهذا النهج قد يتيح للمملكة المتحدة الاستعداد للجوائح المستقبلية بشكل أفضل واكتشافها في مراحل مبكرة.