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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رابطة الأندية تحيل شكوى بيراميدز ضد الشحات إلى لجنة التظلمات

حسين الشحات
حسين الشحات
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قررت رابطة الأندية المصرية إحالة شكوى نادي بيراميدز ضد حسين الشحات لاعب فريق الأهلي إلى لجنة التظلمات للبت فيها.

وكان بيراميدز قد تقدم بشكوى ضد حسين الشحات بعد أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات بطولة الدوري بعد المشادة التي وقعت بين الشحات ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وكانت قد قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب ، بالتنسيق مع إدارة المسابقات برئاسة  عامر حسين إيقاف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي مباراتين و تغريمه 20 ألف جنيه  للسلوك غير الرياضى في مباراة بيراميدز طبقا لقائمة العقوبات.

حسين الشحات لجنة الانضباط