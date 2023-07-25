مصرع شخص وإصابة 15 آخرين جراء عاصفة تضرب شمال غربي سويسرا

قضى شخص وأصيب نحو 15 بجروح في شمال غربي سويسرا، يوم الإثنين، بعدما ضربت عاصفة يُرجَّح أن تكون إعصارًا مدينةً في جبال جورا متسبِّبة بأضرار جسيمة.

وأوضحت الأرصاد الجوية الوطنية السويسرية أن العاصفة ضربت مدينة لا شودوفون التي تشتهر بصناعة الساعات، الواقعة في جبال جورا في منطقة نوشاتيل المحاذية لفرنسا.

ونبَّهت من مزيد من العواصف يُرجَّح أن تتشكل وحضَّت السكان على البقاء في الأماكن المغلقة.

وأعلنت شرطة نوشاتيل أن العاصفة تسبَّبت بمصرع شخص خمسيني من جراء سقوط رافعة.

وأشارت إلى أن أجهزة الطوارئ قدَّمت الرعاية لنحو 15 مصابًا.

وعَبَرَت العاصفة سريعًا، لكنَّ الرياحَ العاتيةَ تسبَّبت بأضرار جسيمة.