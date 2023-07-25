الأمم المتحدة تعلق على استهداف موسكو بمسيرتين أوكرانيتين

دعت الأمم المتحدة أطراف النزاع في أوكرانيا إلى تجنب التصعيد، وذلك تعليقا على هجوم مسيرتين أوكرانيتين على موسكو يوم الإثنين، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، تعليقا على استهداف موسكو بمسيرتين أوكرانيتين، إن الأمم المتحدة تدعو طرفي الصراع إلى تجنب أي ردود فعل من شأنها تصعيد الأوضاع أكثر.

وتابع: "نريد من جميع الأطراف تجنب أي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح يوم الاثنين، إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم بطائرتين مسيرتين على مبنيين في موسكو.

كما أحبطت القوات الروسية أيضا محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم باستخدام 17 مسيرة على أهداف في أراضي شبه جزيرة القرم، ليلة الإثنين.

ومن جانبها، لفتت وزارة الخارجية الروسية إلى أن أفعال نظام كييف لا تحمل أية خلفية أو معنى عسكري.